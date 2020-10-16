شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتحدث عن عودة 3 لاعبين قبل لقاء الوداد وتجهيز كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للأهلى، أن الفريق لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربى فى المواجهة المقرر إقامتها غدًا، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال قمصان، «إن الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح».

وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد.

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وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفني للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان.

وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيراً إلى أن عملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية.

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة تشهد أيضاً عودة رامى ربيعة الذى ينفذ فى الوقت الحالى برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة.