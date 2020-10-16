مدرب الأهلي يتحدث عن عودة 3 لاعبين قبل لقاء الوداد وتجهيز كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للأهلى، أن الفريق لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربى فى المواجهة المقرر إقامتها غدًا، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال قمصان، «إن الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح».
وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد.
وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفني للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان.
وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيراً إلى أن عملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية.
واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة تشهد أيضاً عودة رامى ربيعة الذى ينفذ فى الوقت الحالى برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة.
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