شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح إمكانية تحديد مكافآت خاصة لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حول إمكانية تخصيص مكافآت خاصة للفريق فى مواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها بعد غد، الأحد، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، قائلاً، "نادى الزمالك يقدر لاعبيه جيدا فلا داعى للحديث عن حجم المكافآت، خاصة أن المكافآت موضوعة بلائحة الفريق ويتم تطبيقها بشكل دورى واللاعبون هدفهم تخطى الرجاء والوصول للنهائى من أجل التتويج باللقب، لذلك لا أفضل الحديث عن المكافآت خاصة أنها أمر تقديرى للمستشار مرتضى منصور رئيس النادى وسيكون ذلك بناءً على أحداث المباراة".

وأضاف أمير مرتضى، "فى النهاية نعرف جيدا كيف نقدر لاعبى الفريق، خاصة أنهم يقدمون كل ما لديهم من أجل النادى"، وبذلك ستكون حجم المكافآت الخاصة للفريق الأبيض وفقا لرؤية رئيس نادى الزمالك وأحداث لقاء الرجاء فى الذهاب قبل أن يقام لقاء الإياب فى القاهرة يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أجرى قرعة اليوم، الجمعة، فى المغرب عن طريق سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف، على هامش اجتماعات اللجان هناك تزامنا مع نصف نهائى دورى الأبطال الذى يجمع الوداد ضد الأهلى غدا، ثم الرجاء والزمالك بعد غد على نفس الملعب فى الدار البيضاء.

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ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل من مباراة واحدة لأول مرة فى تاريخ البطولة بعد التعديلات التى أجراها الكاف على نظام دورى الأبطال مؤخرًا، وفى حالة تأهل فريقين من بلد واحد يقام النهائى فى هذا البلد، أما فى حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب فستقام المباراة النهائية فى مصر.

ويتواجد الأهلى والزمالك فى المغرب حاليا وضمت قائمة الأحمر كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشه وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو.

بينما تضم قائمة الزمالك كلا من محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحى - أشرف بنشرقى - محمد أوناجم فى خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو فى خط الهجوم.