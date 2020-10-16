هل يواصل بيراميدز رحلة تحطيم الأرقام القياسية أمام حوريا الغينى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر، ضمن خطة النادى الوليد للتتويج بأول ألقابه .

حقق بيراميدز رقماً قياسياً فريداً خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية، وهو رقم قياسي يبدو صعب التكرار.

وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش .

كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

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جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة.

بيراميدز ودع كأس مصر من دور الثمانية على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح كما أن الفريق اقترب من خسارة وصافة الدوري المصري وفقدان فرصة المشاركة بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد في ظل تذبذب نتائجه.