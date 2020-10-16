شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. بركات يكشف سيطرة جوزيه على "غرور" لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمد بركات، نجم الأهلى السابق ومدير منتخب مصر الأول حالياً، عن كواليس أحاديث البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق مع اللاعبين فى غرفة الملابس عن كيفية مواجهة آفة الغرور التى يُصاب بها معظم اللاعبين فى الدورى المصرى حال تحقيق نجاحات جماعية أو فردية، موضحاً أن المدرب البرتغالى الأشهر فى تاريخ الأهلى كان حريصاً تماماً على التحدث كثيراً مع لاعبى الفريق عن احترام الخصم وعدم التعامل بغرور أو عنجهية فى الملعب، لأن هذا العيب "كفيل" بأن يقضى على أى موهبة مهما كانت قدراتها الفنية.

وأضاف بركات فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "جوزيه كان عارف عقلية اللاعب المصرى، وكان يفاجئنا برد فعله عقب المباريات الكبيرة التى نفوز بها بعدد وافر من الأهداف ولا يترك لنا فرصة الغرور".

وشدد نجم الأهلى السابق على أن جوزيه كان مدرب مُتميّز ويُجيد السيطرة على غرفة ملابس اللاعبين، وهذا من أهم أسرار نجاحه بالقلعة الحمراء.