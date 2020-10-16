مران الجمعة يحدد موقف ثلاثي الزمالك من مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يخوض الزمالك مرانه الرئيسي اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب -السادسة بتوقيت القاهرة- في إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك، الذي وصل إلى المغرب يوم الثلاثاء، لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مران الجمعة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي سيستضيف مباراة الفريقين.

وسيحدد المران موقف الثلاثي فرجاني ساسي ومحمود علاء وحازم إمام من خوض المواجهة المرتقبة أمام الرجاء.

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من جانبه، سيخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي وأعضاء البعثة بالمغرب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وكانت البعثة قد خضعت لمسحة فور وصولها للمغرب، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

وسيخوض الفريق الأبيض تدريباته اليوم بدون حضور إعلامي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منع الإعلاميين من حضور المران، في إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.