مونبلييه يعلن عن 12 حالة إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي اليوم الجمعة أن ثمانية لاعبين وأربعة من العاملين في النادي، أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، حسبما كشفت عنه الفحوص.

ولم يجر الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين أصيبوا بالعدوى.

وأوضح النادي في بيان :"الفحوص أجريت أمس (الخميس) وكشفت عن ثمانية حالات إيجابية بين اللاعبين وأربعة بين العاملين."

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وتابع :"أجريت جولة جديدة من الفحوص صباح اليوم للجميع. وجرى عزل الــ12 شخصا المصابين، وفقا للبروتوكول المتبع."

وكشفت صحيفة "ميدي ليبير" الفرنسية التي تصدر في مونبلييه أن من بين المصابين، المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور وقائد الفريق فيتورينو هيلتون والمدير الفني ميشال دير زكريان ومساعده فرانك ريزيتو ومدرب حراس المرمى تيدي ريشار.

وشارك ديلور في المباراتين الوديتين للمنتخب الجزائري أمام نيجيريا والمكسيك يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين، علما بأن الفحوص كانت قد كشفت إصابته بالعدوى في آب/أغسطس الماضي.

ويلتقي مونبلييه مع موناكو بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.