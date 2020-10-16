"طاردته اتهامات بالفساد والرشوة" .. من هو سيكازوي حكم مباراة الأهلي والوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي ليدير مواجهة الوداد المغربي مع الأهلي، في ذهاب الدوري نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتُقام مواجهة الإياب بين الفريقين المصري والمغربي على ستاد "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء غد السبت فيما تقام مباراة العودة في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأدار سيكازوي 3 مباريات من أصل 4 حكم فيها في البطولة الحالية للفرق المغربية حيث أدار في ديمسبر الماضي مباراة الرجاء وفيتاكلوب في مرحة المجموعات في الكونغو وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نطيف وفي نفس الشهر أدار في مرحلة المجموعات مباراة الوداد وبيتروأتلتيكو الأنجولي وفاز الفريق المغربي 4-1 ثم مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي في دور الـ 8 وفاز الرجاء 2-0 .

من هو سيكاوزي؟

سيكاوزي يبلغ من العمر 41 عاماً ويعمل مدرساً ، دخل ضمن قائمة الحكام ببطولة "كوسافا تحت 20 عاما"، عام 2008، والتي تُنظم لمنتخبات جنوب القارة الإفريقية، بديلا لأحد الحكام الذين رسبوا في اختبارات اللياقة البدنية قبل البطولة.

واشتهر الحكم الزامبي بإتاحة الفرصة دون احتساب العديد من الأخطاء، وكذلك بإشهاره عدد كثير من البطاقات الصفراء وصلت إلى 365 إنذار .

مباريات مصر

وسبق أن أدار الحكم الزامبي 5 مباريات للمنتخبات المصرية طوال تاريخه، وهم: نهائي مصر والكاميرون ببطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017 والتي توج بها الأسود بالفوز (2-1)، ونيجيريا ومصر في تصفيات أمم إفريقيا والتي انتهت بالتعادل (1-1).

كما أدار مباراة موزمبيق ومصر في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف. ومباراة مصر وجنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للأوليمبياد والتي فاز فيها المنتخب الأوليمبي المصري بهدفين نظيفين، ومباراة مصر ومالي في بطولة إفريقيا للشباب 2011 وخسرها الفراعنة بهدف نظيف.

منع صلاح من هدف

واجه المنتخب المصري مضيفه النيجيري في مارس 2016 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وبعد تأخر المنتخب المصري، استطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 90، ليقترب الفراعنة من التأهل للكان.

بعدها انطلق صلاح منفردًا نحو المرمى، لإحراز هدف التأهل الرسمي دون الانتظار لنتيجة المباراة الأخيرة، إلا أن الحكم أطلق صافرة النهاية ليحرم صلاح من هدف محقق.

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طرد راموس

تراجع الحكم الزامبي عن طرد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للاندية 2016، بين الفريق الملكي، وكاشيما الياباني.

وحصل راموس على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 55، قبل أن يرتكب خطأ آخر في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتجه الحكم نحوه لإشهار البطاقة الصفراء، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، قبل أن يفوز ريال مدريد بكأس العالم بهدف في الوقت الإضافي سجله كرستيانو رونالدو.

اتهامات بالفساد وإيقاف ينتهي بتبرئة

يواجه سيكاوزي دائماً اتهامات بمجاملة أصحاب الأرض في بطولاته وخاصة في احتساب ركلات الجزاء حيث احتسب الحكم 25 ضربة جزاء في تاريخه 22 منها لصاحب الأرض ولكن يبقى بطولة أبطال أفريقيا 2018 الحدث الأسوأ للحكم.

ففي مباراة الترجي وأول أغسطس بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمن في نوفمبر 2018، كانت النتيجة تشير لتقدم بطل تونس (3-2)، ولكنها نتيجة غير كافية للتأهل بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 78 ألغى الحكم الزامبي هدفا صحيحا لبطل أنجولا، استطاع بعدها الترجي أن يسجل هدفا رابعا ليتأهل للنهائي الإفريقي لمواجهة الأهلي.

واشتعلت الأزمة بعدما قدم نادي أول أغسطس شكوتين للكاف والإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالباً بإعادة المباراة على أرض محايدة، مع معاقبة طاقم التحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي بحسب رئيسه كارلوس هندريك .

وقررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الزامبي فى الـ 16 من نوفمبر 2018 عن مزاولة نشاط كرة القدم بسبب تحيزه للفريق التونسي، وخضع إلى جلسة استماع فى مواجهة اتهامات بالفساد والحصول على رشوة من جانب الفريق التونسي.

وعقب جلسة الاستماع تم تبرئة الحكم مع الاكتفاء بمدة الإيقاف لمدة 4 أشهر حيث عاد لإدارة المباريات فى مارس 2019 .

عودة

عاد سيكازوي للتحكم مرة أخري وأدار مباراة لوبي ستارز وصنداونز بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مارس 2019 ثم أدار مباراة النجم الساحلي وساليتاس بطل بوركينا فاسو التى اقيمت فى دور المجوعات لبطولة الكونفيدرالية ثم مباراة مازيمبي وسيمبا التنزاني فى إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى انتهت لمصلحة الفريق الكونغولي 4-1.

وكانت مباراة الزمالك والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية الماضية التى أقيمت في 28 إبريل بملعب برج العرب وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف أول مباراة يحكم الحكم للفريق المصرية بعد العودة ثم أدار بعدها مباشر مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية في المغرب والتي فاز بها نهضة بركان على حساب الزمالك .