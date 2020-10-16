هوفنهايم يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
أعلن نادي هوفنهايم الألماني اليوم الجمعة أن الفحوص كشفت إصابة اثنين من لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك قبل المباراة المقررة أمام بوروسيا دورتموند غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).
ولم يختلط اللاعبان بزملائهما في الفريق أو بالإداريين، وقد بدءا الخضوع للعزل الصحي، ولم تظهر أعراض على أي منهما.
ولم يجر الإعلان عن اسمي اللاعبين المصابين، لكن النادي ذكر أنهما كانا بالخارج للمشاركة في المباريات الدولية خلال الأسبوعين الماضيين، وخضعا للفحوص لدى عودتهما إلى ألمانيا.
وذكر هوفنهايم أن لاعبا آخر بالفريق يخضع للعزل الصحي بسبب إصابة أحد أفراد عائلته بالعدوى.
وأجريت المزيد من الفحوص للفريق أمس الخميس لكن جميع النتائج جاءت سلبية.
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