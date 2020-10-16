مئوية تاريخية تنتظر صلاح في مواجهة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

إنجاز تاريخي يحفز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة إيفرتون عندما يعود الفريقان لاستئناف مشواريهما في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية تجمع بينهما غدا السبت في ديربي ميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك".

وبعد توقف مؤقت للمسابقة بسبب عطلة المباريات الدولية، سيتصارع الفريقان على صدارة جدول الترتيب حيث يتربع إيفرتون على القمة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، فيما يأتي ليفربول حامل اللقب في المركز الرابع بـ9 نقاط.

وكان صلاح سجل هدفي ليفربول في هزيمة جاءت قاسية على يد أستون فيلا بنتيجة (7-2) في الجولة الماضية قبل التوقف، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 99 هدفا بقميص الريدز في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في صيف 2017.

وقد تكون مواجهة إيفرتون فرصة جيدة لصلاح ليسجل هدفه المائة مع ليفربول بعدما أصبح واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، حيث سيكون اللاعب الـ17 الذي يسجل 100 هدف للريدز إذا نجح في زيارة شباك "التوفيز".

وبإمكان صلاح، الذي سجل 99 هدفا في 158 مباراة، أن يصبح ثالث أسرع لاعب يدخل نادي المائة مع ليفربول، بعد كل من روجر هانت (144 مباراة) وجاك باركنسون (153 مباراة)، إذا سجل هدفا في المباريات الست المقبلة.

وسيعني احتلال صاحب الـ28 عاما للمركز الثالث في قائمة أسرع لاعبي ليفربول وصولا لـ100 هدف تفوق النجم المصري على أيقونات شهيرة، مثل روبي فاولر ومايكل أوين والإسباني فرناندو توريس والأوروجوياني لويس سواريز.

ويتواجد 16 لاعبًا في نادي المائة لليفربول، وكان أولهم سام رايبولد وآخرهم الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد الذي حقق هذا الإنجاز عام 2008، فيما يعد الويلزي أيان راش الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 هدفا في جميع المسابقات.

وأمام صلاح فرصة قوية لتسجيل هدف ضد إيفرتون، حيث يعيش الملك المصري حالة جيدة هذا الموسم بعدما سجل خمسة أهداف في المباريات الأربع الماضية ببريميرليج، بتسجيل هاتريك أمام ليدز يونايتد وهدفين ضد أستون فيلا.

ورغم اعتلاء إيفرتون لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بانطلاقة مبهرة محققا نتائج مثالية، إلا أن دفاع فريق كارلو أنشيلوتي ليس صلبًا، حيث لم يتمكن "التوفيز" من الحفاظ على نظافة شباكه إلا بالجولة الأولى حين فاز 1-0 على توتنهام.

وسجل صلاح آخر أهدافه أمام إيفرتون في ديسمبر 2017 في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، وهو الهدف الذي حصد به جائزة بوشكاش لأفضل هدف من "فيفا"، وقد يكون ذلك دافعا لصلاح لكسر صيامه التهديفي ضد "التوفيز".

يُذكر أن الأهداف الـ99 لصلاح خلال الأعوام الأربعة له مع ليفربول جائت بواقع: 44 هدفا في موسمه الأول 2017-18، 27 هدفا في الموسم الثاني 2018-19، 23 هدفا في الموسم الماضي 2019-20، و5 في الموسم الحالي 2020-21.

قائمة نادي المائة في ليفربول:

1- أيان راش - 346 هدفا.

2- روجر هانت - 285 هدفا.

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3- جوردون هودسون - 241 هدفا.

4- بيلي ليدل - 228 هدفا.

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا.

6- روبي فاولر - 183 هدفا.

7- كيني دالجليش - 172 هدفا.

8- مايكل أوين - 158 هدفا.

9- هاري شامبيرس - 151 هدفا.

10- سام رايبولد - 130 هدفا.

11- جاك باركنسون - 128 هدفا.

12- ديك فورشاو - 123 هدفا.

13- يان سانت جون - 118 هدفا.

14- جاك بالمر - 110 هدفا.

15- جون بارنس - 108 هدفا.

16- كيفن كيجان - 100 هدفا.