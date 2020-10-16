تحديد حكم مواجهة الوداد والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مواجهة الوداد المغربي مع الأهلي، في ذهاب الدوري نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الزامبي جاني سيكازوي، لقيادة مواجهة الأهلي والوداد، التي يحتضنها ستاد "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء غد السبت.

وتُقام مواجهة الإياب بين الفريقين المصري والمغربي في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي فريقا الزمالك المصري والرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة ذاتها، ويتقابلان ذهابًا في الثامن عشر من أكتوبر الحالي بالدار البيضاء، قبل مواجهة الإياب في القاهرة، بالرابع والعشرين من الشهر ذاته.