قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مشاركات الأندية في بطولات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز إلى الاتحاد الأفريقي للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين ومخاطبة الكاف بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية التي تنتهي الثلاثاء القادم إلي نهاية الشهر الجاري لحسم الموقف.

وحسم الأهلي بطولة الدوري؛ ليتأكد مشاركته ببطولة دوري الأبطال بينما يتصارع الزمالك صاحب المركز الثاني وبيراميدز صاحب المركز الثالث على المقعد الأخير في الأبطال، فيما ينافس سموحة صاحب المركز الخامس نظيره المقاولون العرب صاحب المركز الرابع على المقعد الأخير ببطولة الكونفيدرالة.

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وقال مصدر لمصراوي إن قرار اتحاد الكرة يأتي أسوة بما حدث الموسم الماضي؛ نظرًا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة أبطال الدوري الأفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن طلب المهلة جاء بسبب عدم حسم المركز الثاني إلا في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، كما أن هناك احتمالًا لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضًا إن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر للمقاصة مع سموحة.

ويأتي طلب الاتحاد المصري في ظل احتمال انتظار الكاف حتى نهاية بطولة أبطال الدوري يوم 6 نوفمبر المقبل لاحتمال فوز الزمالك بها، وهو أمر في حالة حدوثه سيتمكن معه من المشاركة في البطولة حتى لو جاء ترتيبه في الدوري بعد المركزين الأول والثاني.