رسمياً .. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد بلد استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن فوز مصر بتنظيم الحدث الهام الذي يقام الـ 6 من نوفمبر القادم.

وأجريت القرعة في تمام "الحادية عشر ونصف بتوقيت القاهرة"، لاختيار ملعب النهائي ما بين مصر و المغرب بوجود 4 ممثلين عن أندية الأهلي والزمالك والوداد والرجاء، المتواجدين حاليا في المغرب..

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وتنطلق مباريات نصف نهائي الأبطال يوم السبت بمواجهة الأهلي والوداد، ثم الزمالك والرجاء يوم الأحد، فيما تقام مباريات العودة بعدها بأسبوع.

ولا تزال الاشتراطات السابقة لنهائي البطولة قائمة، ما يعني أنه في حالة تأهل الأهلي والزمالك سيقام النهائي في مصر دون النظر لنتيجة القرعة، فيما سيواجه الوداد والرجاء في المغرب في النهائي في كل الأحوال.

وانتهت مهلة كاف للتقدم بطلب لاستضافة النهائي في ملعب مُحايد الأربعاء الماضي، لتقام قرعة بين مصر والمغرب فقط.