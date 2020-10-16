الأهلي: 5 مباريات تكشف نقاط القوة والضعف في الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي أن الجهاز الفني للفريق حرص على مشاهدة خمس مباريات لفريق الوداد المغربي، استعدادا للقاء المرتقب بينهما مساء غد السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقام موسى ماتالابا وأحمد سليمان، محللا الأداء بالجهاز الفني، بتقديم تقرير مفصل لبيتسو موسيماني المدير الفني عن نقاط القوة والضعف في فريق الوداد.

ويعقد موسيماني محاضرة فيديو للاعبي الفريق اليوم الجمعة فندق الإقامة بالمغرب، في إطار الاستعداد لخوض المباراة التي تقام غدا السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

Advertisements

وسيقوم موسيماني بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب في مواجهة الوداد وفقا للمباريات التي تم دراستها للمنافس، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

ويختتم الأهلي اليوم الجمعة استعداده لمواجهة الوداد، ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، حيث سيتدرب الفريق على الملعب الذي سيحتضن المباراة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

يُذكر أن الأهلي خاض تدريباته الأخيرة بالمغرب على ملعب "كهرماء كاليفورنيا"، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.