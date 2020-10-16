تعرف علي لون قميص الأهلى أمام الوداد المغربى

يرتدي النادي الأهلي الزي الأسود في لقاء الوداد المغربي المقرر غداً السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. واستقر الأهلي على ارتداء الطاقم الثالث نظراً لارتداء الوداد القمصان الحمراء كزي أساسي. الوداد القمصان الحمراء كزي أساسي. ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء. ومن المقرر ان تبدأ مبارة الأهلي والوداد المغربي مساء غد السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبى. ويلعب الأهلى مباراته أمام الوداد علي «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

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