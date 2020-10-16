يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس الذى يستضيف لقاء الزمالك والرجاء بالدار البيضاء.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منع الإعلاميين من حضور المران في إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الزمالك والرجاء بالدار البيضاء.وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منع الإعلاميين من حضور المران في إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك بدون حضور إعلامي..اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.