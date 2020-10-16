حكم الأهلي والوداد.. شارك في "فضيحة" رادس وتم إيقافه 5 أشهر

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم حكام مباراة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها في تمام التاسعة من مساء غد السبت على ستاد مركب محمد الخامس.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الزامبي جياني سيكازوي، حكمًا لمواجهة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبالنظر إلى سجل النادي الأهلي مع الحكم الزامبي، سنرى أن المارد الأحمر خاض 3 مباريات تحت قيادة جياني سيكازوي في البطولات القارية.

حيث إن أول مواجهة أدارها سيكازوي للنادي الأهلي كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2013 في نصف النهائي أمام القطن الكاميروني، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بركلات الترجيح والتأهل إلى نهائي البطولة.

وفي نصف نهائي 2014 لبطولة الكونفدرالية أدار مواجهة القطن الكاميروني أيضا والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، وانتهت البطولة بفوز الأهلي باللقب.

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كما أدار مواجهة الجيش الرواندي والأهلي في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا 2015 وفاز الأهلي خارج

قواعده 2-0.

ومن ناحية أخرى فإن الحكم الزامبي، قد شارك في مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي النسخة الماضية من البطولة، والتي شهدت أحداثًأ مثيرة بانسحاب الفريق المغربي من المباراة بعد إلغاء هدفًا صحيحًا لهم، حيث كان سيكازوي حكما لتقنية الفيديو "فار".

كما كان حكمًا لمواجهة الترجي التونسي وفريق أول أغسطس الأنجولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2018 ـ 2019، وألغى هدفين للفريق الانجولي واحتسب هدفًا غير شرعي لصالح فريق باب سويقة.

وتم إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لمدة 5 أشهر، بعد مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 ـ 2019.