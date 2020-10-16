الجهاز الفني بالأهلي يشاهد 5 مباريات للوداد المغربي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاهدة خمس مباريات لفريق الوداد المغربي؛ استعدادا للقاء المرتقب بينهما مساء غد السبت في ذهاب الدور

نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.وقام موسى ماتالابا وأحمد سليمان، محللا الأداء بالجهاز الفني، بتقديم تقرير مفصل لبيتسو موسيماني المدير الفني عن نقاط القوة والضعف في فريق الوداد.ويعقد موسيماني محاضرة فيديو للاعبي الفريق اليوم ، في إطار الاستعداد لخوض المباراة التي تقام غدا السبت على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب.