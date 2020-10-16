موسيماني يعقد محاضرة بـ "فيديو" مع لاعبي الأهلي

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق مساء اليوم الخميس في فندق الإقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يقوم المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب في المباراة وفقا للمباريات التي تم دراستها للمنافس.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء غد السبت على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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