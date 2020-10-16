اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الوداد المغربي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة استعداده لمواجهة فريق الوداد المغربي التي تقام مساء غد السبت.

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور اول ١٥ دقيقة من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتقام المباراة في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت المغرب على مركب «ستاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا. غد السبت.ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور اول ١٥ دقيقة من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».وتقام المباراة في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت المغرب على مركب «ستاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

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