جونسون يؤكد جاهزية الأهلي للقاء الواداد المغربى

أكد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الأهلي لخوض مباراة الوداد المغربي المقرر لها غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال جونسون إن هناك حالة من التركيز الشديد لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز، مشيرا إلى

أن الجهاز الفني يهتم بكافة التفاصيل؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، خاصة أنه يدرك جيدا أهمية اللقب بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره.وأضاف أن ضغط المباريات التي خاضها اللاعبون في الفترة الأخيرة يمثل عاملا إيجابيا، في ظل إصرارهم وطموحهم الكبير في الفوز ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة.وشدد كيفن جونسون على أنه يدرك جيدا قيمة النادي الأهلي وأنه نادي بطولات، موجها الشكر لمسؤولي النادي على منحهم الفرصة له للعمل بالجهاز الفني.وألمح إلى أن الجهاز الفني لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها، وهو على الصعيد الشخصي يتمنى أن يسعد جماهير النادي من خلال الفوز بالبطولات.