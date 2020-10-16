رضا عبدالعال: الجماهير بتسيب مباريات الأهلي والزمالك من أجل متابعتي مع طنطا

قال رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أن مستوى الدوري العام يتحسن بشكل تدريجي مع إقتراب الجولة الأخيرة من نهاية المسابقة على الرغم من حسم الأهلي للقب قبل النهاية بما يقرب من ثماني جولات.

وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة للوفد أن الجماهير عزفت عن مشاهدة مباريات الأهلي والزمالك بسبب حسم الأول للقب الدوري مبكراً وعدم وجود متعة وإثارة في مشاهدة مبارياتهم، بينما كانت تصطف أمام شاشات التلفزيون للتمتع بأداء فريق طنطا والتعرف

على طرق اللعب الجديدة التي أضافها على أداء الفريق الغرباوي بصفة خاصة وفرق الدوري بصفة عامة.وأكد عبدالعال أنه مع تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين جميع الفرق وإضفاء روح المنافسة على الدوري.يذكر أن عبدالعال منذ أن قاد فريق طنطا لم يستطع من تحقيق الفوز في أي مباراة.