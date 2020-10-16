قال رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أن مستوى الدوري العام يتحسن بشكل تدريجي مع إقتراب الجولة الأخيرة من نهاية المسابقة على الرغم من حسم الأهلي للقب قبل النهاية بما يقرب من ثماني جولات.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة للوفد أن الجماهير عزفت عن مشاهدة مباريات الأهلي والزمالك بسبب حسم الأول للقب الدوري مبكراً وعدم وجود متعة وإثارة في مشاهدة مبارياتهم، بينما كانت تصطف أمام شاشات التلفزيون للتمتع بأداء فريق طنطا والتعرف
وأكد عبدالعال أنه مع تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين جميع الفرق وإضفاء روح المنافسة على الدوري.
يذكر أن عبدالعال منذ أن قاد فريق طنطا لم يستطع من تحقيق الفوز في أي مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: الجماهير بتسيب مباريات الأهلي والزمالك من أجل متابعتي مع طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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