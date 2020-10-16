شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار مصر لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019/ 2020. وأقام «كاف» قرعة اختبار الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، بحضور ممثلي الفرق الأربعة «الأهلي والزمالك والرجاء والوداد».

يذكر أن الاتحاد الإفريقي حدد أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 6 نوفمبر المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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