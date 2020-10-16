شرشر يطالب محافظ المنوفية بصرف مكافآت للاعبي نادي سرس الليان لصعوده الدوري الممتاز(ب)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بصرف مكافأة لمجلس إدارة نادي سرس الليان واللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة حجاج، على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان إلى الدوري الممتاز (ب)، على الرغم من ضعف الإمكانيات المادية، مشيرا إلى أن الفريق كان على قدر التحدى وتحقيق الحلم.
ووجه «شرشر» الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير لنادي سرس الليان بأكثر من نصف مليون جنيه، واستقبال مجلس إدارة النادي لوضع نادي سرس الليان على الخريطة الإنشائية وإنشاء حمام سباحة أوليمبي من خلال مستثمر رياضى.
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