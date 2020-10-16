شكرا لقرائتكم الأهلي يراقب الوداد خلال 5 مباريات قبل موقعة "مركب محمد الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاهد الجهاز الفني للأهلي خمس مباريات لفريق الوداد المغربي؛ استعدادا للقاء المرتقب بينهما مساء غد السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقام موسى ماتالابا وأحمد سليمان، محللا الأداء بالجهاز الفني، بتقديم تقرير مفصل لبيتسو موسيماني المدير الفني عن نقاط القوة والضعف في فريق الوداد ، ويعقد موسيماني محاضرة فيديو للاعبي الفريق اليوم ، في إطار الاستعداد لخوض المباراة التي تقام غدا السبت على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

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من ناحية أخرى ، عقد بيتسو موسيماني خلال الساعات الماضية اجتماعًا مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق في حضور عبد الرحمن سعيد، أخصائي التغذية، لمتابعة بعض الأمور المتعلقة بالفريق ، فيما بدأ محمود كهربا، لاعب الفريق تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران أمس على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا بالمغرب.. وأدى اللاعب فقرات تأهيل متنوعة وفقًا للبرنامج الذي يؤديه لتجهيزه للمرحلة المقبلة وحرص الدكتور خالد محمود، على الاجتماع مع اللاعب لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يخضع له..وكان كهربا قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو.