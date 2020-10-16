شكرا لقرائتكم عبد الله ياسين يقترب من العودة للمقاولون بعد تعافيه من غضروف الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عبد الله ياسين صانع العاب المقاولون العرب من العودة والمشاركة مع الذئاب خلال الفترة المقبلة، بعد التعافى من إصابة غضروف الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في سبتمبر الماضى عقب مباراة وادى دجلة، ويخضع عبد الله ياسين للتدريبات التأهيلية الأخيرة في الوقت الحالي تمهيداً للعودة.

كان المقاولون قد خسر في مباراة الجولة 33 أمام نظيره إنبى بهدفين نظيفين، ليفرط في فرصة حسم المربع الذهبى، حيث يحتاج ذئاب الجبل إلى نقطة واحدة فقط، لإنهاء الصراع مع سموحة صاحب المركز السادس برصيد 47 نقطة، وفى حالة فوز الفريق السكندرى في آخر جولتين سيتساوى مع المقاولون في الرصيد إلا أن المواجهات المباشرة ترجح كفة سموحة حيث كان الفريقان قد تعادلا في الجبل الأخضر بنتيجة 2/2، وفى الأسكندرية بنتيجة 1/1.

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وطوى الجهاز الفني للمقاولون صفحة الهزيمة من إنبى استعداداً لمباراة الجولة المقبلة أمام بيراميدز، والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، بسبب المواجهات الأفريقية المرتقبة للأهلى والزمالك وبيراميدز في دورى الأبطال والكونفدرالية.

ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 33 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 10 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 آخرين.