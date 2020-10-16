شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ41 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة ، إبراهيم سعيد نجم الاهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ "41" كونه من مواليد 16 أكتوبر 1979 ، تألق وبرز كلاعب صاعد في صفوف الأهلي وبزغ نجمه وحقق العديد من البطولات، ثم استغنى عنه الأهلي لكثرة مشاكله وأزماته موسم 2003/2004، لينتقل للزمالك لمدة موسمين، ثم احترف في تركيا، ومنه للإسماعيلي موسم 2008/2009، ثم أهلي طرابلس الليبي، ثم الاتحاد السكندري 2010/2011، قبل أن يحترف في السويد عام 2013.

وأصبح "سعيد" أو المشاغب كما تلقبه الجماهير المصرية، أحد اللاعبين القلائل الذى لعب للفرق الثلاثة الأهلي والزمالك والإسماعيلي أمثال مجدى طلبة، إسلام الشاطر، محمد عبدا لله، أحمد حسن كامل، أحمد سمير فرج، وغيرهم.

أول ظهور رسمي لإبراهيم سعيد كان مع الألماني راينر تسوبيل في آخر 5 مباريات لنسخة الدوري 97/1998، بعد أن حسم اللقب بعد فوزه على الزمالك، وشارك لأول مرة في المسابقة أمام السويس بالقاهرة وفاز الأهلي بهدفين دون رد للغاني أحمد فيليكس وحسام حسن.

بينما كان أول ظهور إفريقي رسميا له أمام البن الأثيوبي في الدور الأول ادوري أبطال أفريقيا يوم الخامس من أبريل 1998، التي لعبها الأهلي بالاحتياطيين والأشبال تحت قيادة الراحل أحمد ماهر بسبب مشاركة الفريق الأساسي في كأس النخبة العربية.

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خلال مشواره مع الأهلي الذى استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتي كأس مصر، بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، لعب خلالها 141 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا في الدوري في 97 مباراة .

لعب موسمين بقميص الزمالك في الفترة من 2004 حتى 2006، لعب خلالهما 46 مباراة سجل 4 أهداف.

ووصل إجمالي مشاركاته مع القطبين إلي 187 مباراة عبر 9 مواسم سجل خلالها 28 هدفا، منها 22 هدفا في الدوري في 124 مباراة.

انضم للمنتخب الأول عام 2000، واستمر إلي 2008، لعب 53 مباراة دولية، سجل هدفين وساهم مع المنتخب في لقبى امم 2006،2008 مع حسن شحاتة.