شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: وضعنا خطة لتعويض رحيل نجم الفريق للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن رحيل أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وأكد «بابافاسيليو» في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تم إبلاغي بإحتمالية رحيل اللاعب إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل».

وأوضح: «درسنا الأمور بشكل جيد من أجل تعويض رحيل بيكهام للأهلي حال إتمام الصفقة».