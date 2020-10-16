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محمد صلاح ومكة يحتفلان بزي تنكري في المنزل (صورة)

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد صلاح لاعب والمنتخب المصري صوره له مع ابنته مكه مرتديان زي تنكر خلال حفل اقيم بمنزله .
ويستعد ليفربول لملاقاة ايفرتون بعد غدا السبت في ديربي قوي يسعي من خلاله الريدز لمحمو الهزيمة القاسية امام استون فيلا 7/2 ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

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