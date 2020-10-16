شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ومكة يحتفلان بزي تنكري في المنزل (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري صوره له مع ابنته مكه مرتديان زي تنكر خلال حفل اقيم بمنزله .

ويستعد ليفربول لملاقاة ايفرتون بعد غدا السبت في ديربي قوي يسعي من خلاله الريدز لمحمو الهزيمة القاسية امام استون فيلا 7/2 ضمن منافسات الدوري الانجليزي. الوضع في مصر

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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