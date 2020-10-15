الإسماعيلي يحقق فوزاً عريضاً على أسوان برباعية في الدوري

حقق فريق الإسماعيلي فوزاً عريضاً على نظيره أسوان برباعية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية ، في إطار منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز .
تقدم الإسماعيلي مبكراً عند الدقيقة 13 عبر اللاعب محمد الشامي ، قبل أن يضاعف
وقلص فادي فريد النتيجة لأسوان عند الدقيقة 35 لينتهى الشوط الأول بتقدم الدراويش بثنائية .
وخلال الشوط الثاني واصل الإسماعيلي فرض سيطرته منذ البداية ، حتى استطاع عبد الرحمن مجدي تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 48 ، قبل أن يعاود زيارة الشباك مجدداً في الدقيقة 64 .
وتمكن أسوان من تسجيل هدفه الثاني عبر ضربة جزاء نفذها حسن طارق بنجاح عند الدقيقة 74 .
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 41 ليقفز إلى الترتيب الثامن، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 37 في المركز الثالث عشر .
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