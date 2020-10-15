الإسماعيلي يحقق فوزاً عريضاً على أسوان برباعية في الدوري

حقق فريق الإسماعيلي فوزاً عريضاً على نظيره أسوان برباعية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية ، في إطار منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز .

تقدم الإسماعيلي مبكراً عند الدقيقة 13 عبر اللاعب محمد الشامي ، قبل أن يضاعف

شيلونجو النتيجة للدراويش في الدقيقة 23 .وقلص فادي فريد النتيجة لأسوان عند الدقيقة 35 لينتهى الشوط الأول بتقدم الدراويش بثنائية .وخلال الشوط الثاني واصل الإسماعيلي فرض سيطرته منذ البداية ، حتى استطاع عبد الرحمن مجدي تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 48 ، قبل أن يعاود زيارة الشباك مجدداً في الدقيقة 64 .وتمكن أسوان من تسجيل هدفه الثاني عبر ضربة جزاء نفذها حسن طارق بنجاح عند الدقيقة 74 .بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 41 ليقفز إلى الترتيب الثامن، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 37 في المركز الثالث عشر .