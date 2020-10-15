منتخب الشباب يتعادل سلبياً مع نادي مصر

تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين سلبيا مع نادي مصر في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم.بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة جاءت التجربة قوية ومفيدة للمنتخب الوطني للشباب للوقوف علي مستوي اللاعبين في نهاية الأسبوع الثالث من

معسكر الفريق المفتوح باستاد القاهرة الدولي حضر المباراة دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية ودكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة.بدا المنتخب المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء لحراسة المرمي محمد سمير وحسام عبد المجيد وحازم هاني ومحمد اشرف للدفاع ومحمود جهاد والعربي بدر وياسين مرعي للوسط وأسامة فيصل وعبد الغني محمد ومحمد شحاتة في خط الهجوم.من المقرر ان يستأنف المنتخب تدريباته مساء غدًا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة لستعدادا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل.