اخبار الرياضه

20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختار جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ

33 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان ومحمد مسعد ومحمد توني وشيملس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور وعمرو مرعي ويوسف شريف.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا