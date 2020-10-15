الأهلي يُجرى مسحات كورونا في مقر إقامته بالمغرب

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مسحة جديدة في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.
وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب إجراء مسحة
ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد مساء السبت المقبل، على مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
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