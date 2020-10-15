رسميُا.. التعاون يعلن تجدد عقد تاوامبا حتي 2022

أعلن نادى التعاون السعودى مساء اليوم الخميس تجديد عقد الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

ونشر نادى التعاون عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : ‏"أنهت إدارة نادى التعاون المكلفة برئاسة الأستاذ علي الشايعي رسميا إجراءات تجديد عقود الكاميروني ليندر تاوامبا لمدة موسمين قادمين، وذلك بناءاً علي توصية المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون".

وانضم تاوامبا صاحب ال ٣٠ عاما إلى صفوف التعاون موسم 2018 قادماً من بارتيزان الصربي.

ويستعد نادي التعاون لمواجهة نظيره فريق الفيصلي يوم السبت ١٧ أكتوبر في انطلاق مباريات دوري كأس الأمير

الأستاذ علي الشايعي رسميا إجراءات تجديد عقود الكاميروني ليندر تاوامبا لمدة موسمين قادمين، وذلك بناءاً علي توصية المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون".وانضم تاوامبا صاحب ال ٣٠ عاما إلى صفوف التعاون موسم 2018 قادماً من بارتيزان الصربي.ويستعد نادي التعاون لمواجهة نظيره فريق الفيصلي يوم السبت ١٧ أكتوبر في انطلاق مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. وانهي نادي التعاون منافسات الموسم الماضي هو يحتل المركز الثانى عشر برصيد ٣٥ نقطة.

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