انطلاق بطولة البادل FIPSTAR المفتوحة

انطلقت بطولة FIPSTAR لرياضة البادل رجال، اليوم الخميس والتي تقام على مدار يومي الـ16 و17 من الشهر الجاري، في مجمع زد الرياضي في الشيخ زايد، ليتنافس فيها لاعبين عالميين مصنفين من أفضل 100 لاعب على مستوى العالم من مختلف الدول مثل إسبانيا والبرازيل والبرتغال ليستعرضوا مهاراتهم في الرياضة في هذه البطولة الدولية.

و تبلغ قيمة جوائز تلك البطولة بما يقدر بـ 10 آلاف يورو، ذلك بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ 40 نقطة إضافية في التصنيف العالمي للاعبي البادل World Padel Tour.

ومن جانبه، أكد أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي "نسعى من خلال استضافة وتنظيم ذلك النوع من البطولات العالمية والتي لها ثقل دولي هنا على أرض مصر على تعزيز مكانة مصر على الساحة

وأضاف "نحن حريصون على تحقيق أهدافنا المتمثلة في اكتشاف المهارات واحتضان الفرص القادمة بل وتمهيد الطريق لرياضة ما بعينها في مصر بأكملها".

جدير بالذكر أن مجمع زد الرياضي كان قد استضاف عدة بطولات محلية للبادل تنافس فيها أمهر اللاعبين المصريين من مختلف الأندية المصرية، خلال أربعة ملاعب بادل مزودة بالكامل بأحدث التقنيات على مساحة 1366 متر مربع، إحداهما ملعب بانورامي، لتقديم أفضل البرامج التدريبية على مستوى عالمي، وجلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية.

في التصنيف العالمي للاعبي البادل World Padel Tour.ومن جانبه، أكد أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي "نسعى من خلال استضافة وتنظيم ذلك النوع من البطولات العالمية والتي لها ثقل دولي هنا على أرض مصر على تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية كوجهة للبطولات الدولية وإفساح المزيد من المجال لتلك الرياضة الواعدة والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليصل عدد اللاعبين أكثر من 200 لاعب على مستوى الجمهورية من بين 5000 لاعب على مستوى العالم وهو رقم لا يستهان به.وأضاف "نحن حريصون على تحقيق أهدافنا المتمثلة في اكتشاف المهارات واحتضان الفرص القادمة بل وتمهيد الطريق لرياضة ما بعينها في مصر بأكملها".جدير بالذكر أن مجمع زد الرياضي كان قد استضاف عدة بطولات محلية للبادل تنافس فيها أمهر اللاعبين المصريين من مختلف الأندية المصرية، خلال أربعة ملاعب بادل مزودة بالكامل بأحدث التقنيات على مساحة 1366 متر مربع، إحداهما ملعب بانورامي، لتقديم أفضل البرامج التدريبية على مستوى عالمي، وجلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية.

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