أزمة إنبي مع منتخب الشباب تشتعل.. ومدير الكرة يؤكد: سنلتزم بالأجندة الدولية

أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي استياءه من شكوى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب 2000 بأن انبي سحب لاعبه زياد كمال من معسكر المنتخب ليشارك مع انبي ضمن قائمتة في مباراة المقاولون العرب بالجولة الاخيرة للدوري اليوم الخميس،رغم وجود اتفاق بينه ومسئولو المنتخب منهم عادل محفوظ إداري منتخب الشباب.

قال عبد الناصر رغم الإتفاق حاول اداري المنتخب انسان التنصل من الاتفاق وطالبته بتنفيذ الاتفاق

كما هو حرفيا لمصلحة الجميع مشيرا الى أن نادي انبي ليس بجديد في دعمه للمنتخبات بلاعبين و دائما ننسق مع مسئولي المنتخبات ومع الكابتن ربيع نفسه.

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وأضاف هناك لاعبين من انبي " زياد كمال وعبد الرحمن عشري" مواليد 2001 وتم الاتفاق علي انضمام الثنائي في المواعيد التي يطلبها جهاز المنتخب علي ان يشارك زياد

في شوط واحد في مباراة النجوم الوديه لعدم اجهاده ، ويعود لفريقه قبل مباراة المقاولون بيومين علي ان يعود للمنتخب بعد المباراه مباشرة مساءا (هذا الاتفاق يحدث مرارا بين الانديه وأجهزة المنتخبات).

وقال للأسف اللاعب شارك في 60 دقيقه وتدرب في السادسه صباحا قبل انضمامه لنا ليتدرب معنا مساءا!



وتساءل مدير الكرة هل هذا فنيا يفيد اللاعب؟ أم يؤثر عليه سلبا في نهاية موسم كروي وللأسف يوجه المدير الفني للمنتخب اللوم لنا لتنفيذنا للاتفاق مشيرا إلى أن نادي انبي سيكون ملتزم بالاجندة الدولية فقط بعد ما حدث.