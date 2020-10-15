الإسماعيلي يتفوق على أسوان بثنائية لهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الإسماعيلي الشوط الأول، من مواجهة أسوان متقدمًا بهدف دون رد خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة33 بالدوري الممتاز.
تقدم محمد الشامي مبكرًا للدراويش عند الدقيقة 13، قبل أن يضاعف شيلونجو النتيجة عند الدقيقة 23.
وتمكن فادي فريد من تقليص الفارق لأسوان عند الدقيقة 35.
ويخوض الإسماعيلي اللقاء محتلًا الترتيب الثاني عشر برصيد 38 نقطة، فيما يلعب أسوان المباراة وهو في الترتيب الثالث عشر برصيد 37 نقطة.
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