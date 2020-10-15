الامارات | أنصار برشلونة يتنفسون الصعداء بعد انتهاء أزمة تير شتيغن

شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار برشلونة يتنفسون الصعداء بعد انتهاء أزمة تير شتيغن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن أنصار فريق برشلونة تنفسوا الصعداء بعد الانفراجة التي حصلت في أزمة ثاني أبرز لاعب في الفريق، الحارس الألماني تير شتيغن، وذلك بعد أن توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع الحارس على تجديد عقده حتى 2025.

وكان تير شتيغن، الذي يخضع حاليا لعملية تأهيل تحضيرا لعودته بعد إصابة سابقة وخضوعه لعملية جراحية، قد طالب بمنحه راتبا كبيرا يقترب من العشرين مليون يورو من أجل الموافقة على تجديد عقده، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة النادي.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات الاخيرة أسهمت في التوصل إلى اتفاق بزيادة راتبه دون ذكر الرقم بالضبط، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل العقد الجديد والشرط الجزائي خلال أيام.

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