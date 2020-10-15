- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الألماني ينفي ارتكابه مخالفات ضريبية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم بشدة اليوم ارتكاب أي مخالفات بعد أسبوع من اقتحام مكاتبه من جانب السلطات للاشتباه بالتهرب الضريبي. وأصدر اتحاد الكرة الألماني بيانا عقب اجتماع لمجلس إدارته، جاء فيه "نتائج عمليات المراجعة الجارية تتعارض بشكل واضح مع المزاعم التي تتردد في الوقت الحالي".
وأوضح الاتحاد "هذا يمكن رؤيته بالفعل من الضرائب ومن مستندات التدقيق الضريبي. ومع ذلك، لم ترجع النيابة العامة إلى هذه الوثائق وتقييمها مسبقا ". وقال ممثلو الادعاء إن نحو 200 ضابط شرطة قاموا الأسبوع الماضي بتفتيش مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت ومنازل مسؤولين في خمس ولايات اتحادية ، دون تحديد هوية المشتبه بهم الستة.
وسدد اتحاد الكرة الألماني 4.7 مليون يورو (5.5 مليون دولار) العام الماضي، ويتعلق هذا المبلغ بدخل لوحات إعلانات مباريات المنتخب الألماني عامي 2014 و2015. ورغم ذلك، قال المدعون إن السداد "ليس له تأثير" على التحقيق الجاري حاليا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اتحاد الكرة الألماني ينفي ارتكابه مخالفات ضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.