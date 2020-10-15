الامارات | مدرب كلباء يأمل في تكرار سيناريو لقاء الجزيرة أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء يأمل في تكرار سيناريو لقاء الجزيرة أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق كلباء، الاورغوياني خورخي داسيلفا في مؤتمر صحافي اليوم، قبل مواجهة شباب الأهلي في أولى مبارياته بدوري الخليج العربي السبت المقبل، إن الفريق في أتم الجاهزية للمباراة. وكشف عن تعافي البرازيلي واندرسون وعودة المدافع سلطان الزعابي من الإيقاف.

وقال داسيلفا إنهم يتمنون تكرار سيناريو مباراة الجزيرة والتي قدم فيها كلباء مباراة كبيرة بكأس الخليج العربي، وفاز 2-1. واعترف بصعوبة مواجهة فريق كبير ومرشح للقب مثل شباب الأهلي، لكنه شدد على أن معنويات الفريق مرتفعة لتقديم مباراة كبيرة. في جانب آخر، قال إنه لا يعلم اذا كان لاعبا شباب الاهلي احمد جشك والبرازيلي مارياني المعاران من شباب الأهلي بإمكانهما اللعب، لانه لم يطلع على بنود الإعارة.

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