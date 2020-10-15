شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يكشف مصير مشاركته في «كلاسيكو الأرض» أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة ماركا الإسبانية، عن مصير هازارد، لاعب ريال مدريد خلال كلاسيكو الأرض أمام برشلونة،. وقال التقرير، إن اللاعب البلجيكي لا يريد المخاطرة واستعجال المشاركة في المباريات، في ظل ما تردد من أنباء حول محاولاته اللحاق بمباراة الكلاسيكو يوم 24 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار غير مرتبط بهازارد وحده، وإنما بالجهاز الفني لريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان أيضًا، الذي يفضل عودة اللاعب في كامل جاهزيته لتجنب تكرار الإصابة.