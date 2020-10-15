شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان في ورطة دفاعية قبل معركة مانشستر يونايتد في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان المخاوف والشكوك بين جدران ناديه قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريحات رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي موضحا: «ماركينيوس يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ولم نتمكن من إجراء فحوصات طبية لأنه سافر مباشرة عقب المباراة إلى باريس».
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