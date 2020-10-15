شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يسعى لتحقيق أرقامه القياسية أمام أوجسبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى لايبزيج إلى تعزيز مسيرته الخالية من الهزيمة خارج ملعبه إلى تسع مباريات متتالية في رقم قياسي على مستوى النادي عندما يحل ضيفا على أوجسبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد غد السبت بعد تعثر بايرن ميونخ صاحب الخماسية وبوروسيا دورتموند مبكرا خلال الموسم الحالي.
وقدم لايبزيج الذي تأهل لقبل نهائي دوري الأبطال في أغسطس الماضي أداء متميزا تماما بعد رحيل هدافه الأول تيمو فيرنر إلى تشيلسي الإنجليزي وهو حاليا في صدارة الدوري الألماني بسبع نقاط من ثلاث مباريات.
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