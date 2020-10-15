شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس يكشف عن أسوأ مدرب في مسيرته الكروية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي روبرتو كارلوس، أسطورة ريال مدريد، أن الإنجليزي روي هودسون، هو أسوأ مدرب تعامل معه في مسيرته الكروية. وقال كارلوس في تصريحات نقلها موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني: «هودسون دمرني في إنتر ميلان، لقد أشركني في وسط الملعب في البداية، وكان ذلك سيحرمني من فرصة اللعب مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 1997».
وأضاف كارلوس: «تحدثت مع موراتي رئيس إنتر ميلان آنذاك، وطلبت منه السماح لي بالرحيل، ثم ذهبت إلى ريال مدريد من أجل فابيو كابيلو، فهو أهم مدرب لعبت معه في مسيرتي».
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