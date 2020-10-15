شكرا لقرائتكم خبر عن هاني نبيل يستعد لنهائيات كأس العالم لـ «دودج بول» باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى هاني نبيل، كابتن منتخب مصر في الدودج بول، لحصول مصر على بطولة لأول مرة في التاريخ، حيث تقام فعاليات البطولة في أغسطس القادم 2021 على استاد القاهرة الدولي بمشاركة أكثر من 15 دولة.

يذكر أن هاني نبيل وفريقه كانوا قد حصلوا ‏على المركز الخامس في بطوله كأس العالم للدودج بول عام 2018 وذلك بعد أن شهدت البطولة منافسة شرسة بين فرق 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلا أن المنتخب المصري للدودج بول (شباب) تمكن من أن يحصد المركز الخامس، بينما تمكن فريق (الفتيات) من احتلال المركز العاشر، أما الفريق المختلط فقد حصل على المركز التاسع، حيث واجهت الفرق الثلاثة بالمنتخب فرقاً من أمريكا وإنجلترا وأستراليا وكندا وهونج كونج والنمسا وأيرلندا.

وكانت هذه المشاركة هي الثانية لمنتخب مصر في بطولة العالم لـ «دودج بول» إذ شارك المنتخب في كأس العالم عام 2016 الذي أقيم في مدينة مانشستر بإنجلترا، وحصل على المركز الثامن، ويسعى كابتن هاني نبيل أن يحقق حلم تاريخي ويسجل إنجازاً جديداً في البطولة القادمة.