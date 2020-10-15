شكرا لقرائتكم الأهلى يخضع لمسحة كورونا بالمغرب قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضعت بعثة فريق الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لإجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا بمقر إقامة الفريق فى المغرب قبل التوجه إلى التدريبات وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.. ويعقد الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني محاضرة فيديو في السادسة والنصف مساء اليوم يعقبها التحرك لخوض المران الثاني على ملعب" كهرماء كاليفورنيا".

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو.

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مسحة الأهلى

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.