فرجانى ساسى يزف بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه التونسى فرجانى ساسى، لاعب نادى الزمالك، رسالة لجماهير الأبيض، بشأن إمكانية لحاقه بمواجهة نصف نهائي دورى الأبطال أمام الرجاء المغربى، مفادها أنه في طرقه إلى اللحاق ببعثة الزمالك إلى المغرب والمشاركة في المباراة المصيرية.

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وكان مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك، قد أكد لـ"سوبر كورة" أن اللاعب أصبح بحالة جيدة وأنه سيغادر تونس متوجها للمغرب فى السادسة من مساء اليوم على أن يصل فى الثامنة للانضمام لمعسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الرجاء المغربى يوم الأحد المقبل فى مباراة الذهاب لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى .

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كان فرجانى ساسى قد انضم لمعسكر منتخب تونس الذى يخوض لقاءين وديين طبقا للأجندة الدولية ، إلا أنه قام بعزل نفسه صحيا لإختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن الانضمام لمعسكر الزمالك فى المغرب .

وأضاف عون أن اللاعب يرغب فى خوض لقاء الرجاء ، إلا أن الامر متروك برمته لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى باتشيكو وهو الفيصل بعدما يرى بداية من اليوم اللاعب فى التدريبات مع زملائه .