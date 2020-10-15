شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر أول دولة عربية تستضيف بطولة العالم لتنس الطاولة 1938 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منضدة و مضربان وكرة صغيرة ، هي كل الأدوات التي يحتاجها الفرد لخوض رياضة تنس الطاولة ، والتي يمكن ممارستها من خلال لاعبان او 4 باستخدام طاولة مقسمة إلى نصفين تفصلهما شبكة وتستخدم لممارستها كرة خفيفة قطرها ٤٠ مم مصنوعة من السلوليد ومضربين خشبيين مغطيين بالجلد.

تنس الطاولة تعنى باليابانية تاكيو وفى الصينية بينك بونك مشتقة من بينك بانك تشيو أحد أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين.

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تختلف الآراء حول نشأة تلك الرياضة وبدايتها حيث يقول البعض انها ترجع إلى التنس الملكة فى فرنسا بالقرن التاسع عشر والتى عرفت في النهاية باسم التنس وفى امريكا روج احد البيوت التجارية الله للعبة جديده مشابهة للتنس تسمى التنس المنزلى.

وهناك آراء بأنها دخلت الدول العربية عن طريق الطلاب الذين يدرسون خارج الوطن والجيوش الأجنبيةفي الأقطار العربية.

تم إنشاء أول اتحاد للعبة ١٩٢١ وكان الاتحاد الإنجليزى تحت مسمى بنج بونج ثم تغير اسمه ، وفى عام ١٩٢٦ أنشئ الاتحاد الدولى بالمانيا وبعد عامين فقط تم إنشاء الاتحاد المصرى، وتعد مصر أول دولة عربية تنظم بطولة العالم عام ١٩٣٩ بالقاهرة ، وتم ادراج اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1988 في النسخة التي أقيمت في كوريا الجنوبية