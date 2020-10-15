الزمالك يغلق مرانه الثانى فى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالمغرب، غلق مران الفريق، المقرر له الخامسة مساء اليوم بتوقيت المغرب السادسة بتوقيت القاهرة والذي سيقام على ملعب نادي الوداد المغربي حيث كشف تيجانا أن المران سيكون مغلقا بدون حضور إعلامى، وينضم إلى التدريبات الجماعية اليوم أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذي انضم إلى المعسكر صباح اليوم، وتتواجد بعثة الزمالك حاليا فى المغرب بعدما وصلت البعثة البيضاء فى الساعات المتأخرة من مساء أول أمس، الثلاثاء، إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي، الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس.

وشارك بن شرقي في التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة منتخب المغرب الودية ضد ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية والتي جمعتهما على ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ثاني مباراة ودية لأسود الأطلسي خلال فترة التوقف الحالية واكتفى الفريق بتسجيل هدف وحيد عبر نصير مزراويفي الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول وتعادل الضيوف عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 60.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام المثير الذى يجمع الزمالك مع الرجاء المغربى الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، قبل أن يتجدد اللقاء فى 24 أكتوبر الجارى بموقعة الإياب بالقاهرة. ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش. وشهدت رحلة الزمالك خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقى محطات مثيرة نستعرضها فى السطور التالية..*الدور التمهيدي ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك الزمالك 6-0 ديكيداها الصومالى تأهل الزمالك بنتيجة 13-0 في المجموع*الدور الأول جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك الزمالك 1-0 جينيراسيون فوت السنغالى Advertisements تأهل الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في المجموع*مرحلة المجموعات مازيمبى 3-0 الزمالك الزمالك 2-0 بريميرو دى أجوستو الانجولى زيسكو الزامبى 1-1 الزمالك الزمالك 2-0 زيسكو الزامبى الزمالك 0-0 مازيمبى بريميرو دى أجوستو الانجولى 0-0 الزمالك احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة A بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 5، استقبل 4*الدورربع النهائي الزمالك 3-1 الترجى التونسى الترجى 1-0 الزمالك تأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في المجموع

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