"سيراميكا" ثالث الصاعدين للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم نادى سيراميكا بطاقة التأهل الثالثة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، مع غزل المحلة والبنك الأهلى، بعدما تعادل سيراميكا سلبيا اليوم مع جمهورية شبين فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز "ب"، ليتأهل رسميا للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه بعد منافسة قوية مع نادى بتروجت. وجاءت نتائج مباريات مجموعة القاهرة فى الجولة الأخيرة كالتالى: سيراميكا 0/0 جمهورية بتروجت 0/0 المريخ Advertisements الزرقا 1 النجوم 2 الداخلية 2 النصر 1 الترسانة 0/0 كوكاكولا القناة 0 منتخب السويس 1

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