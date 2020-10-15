الامارات | نادي الشارقة يعلن عن "شراكة إنسانية" مع مؤسسة القلب الكبير

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يعلن عن "شراكة إنسانية" مع مؤسسة القلب الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع نادي الشارقة اتفاقية تعاون مع مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، حيث سيحمل النادي رسالة المؤسسة الإنسانية في مختلف الفعاليات والمبادرات التي ينظمها أو يشارك بها، إلى جانب أن تكون مؤسسة القلب الكبير شريكاً إنسانياً في كافة المبادرات الخيرية والإنسانية المستقبلية التي يقوم بها النادي على المستويين المحلي والإقليمي.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر النادي بالشارقة، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم الجروان، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري، ومريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير.

وبموجب الاتفاقية، سيحمل نادي رسالة القلب الكبير الإنسانية ويعرف الجماهير الرياضية بجهودها، وذلك من خلال وضع شعار المؤسسة على كتف قمصان الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021/2020، وعرضه في المنصات الإعلانية، بالإضافة إلى استعراض ودعم مبادرات المؤسسة على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للنادي. وتتضمن اتفاقية التعاون وضع إعلانات متحركة لمؤسسة القلب الكبير على الشاشات الإلكترونية التي تحيط بالملعب في المباريات الرسمية التي سيخوضها "الملك" في مختلف المسابقات بهدف دعوة الجماهير لدعم مبادرات المؤسسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news